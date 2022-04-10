Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı - Haberler

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Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine füze saldırısı düzenledi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine füze saldırısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine yerel saatle 22.45'te füze saldırısı düzenledi. Şehir merkezindeki bir noktanın hedef alındığı saldırı sonrası siren sesleri yükselirken, halk sığınaklara kaçtı.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, saldırı sonrası patlayan camlar yüzünden bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirterek, "Hava savunma sistemi çalıştı mı çalışmadı mı kontrol ediyoruz" dedi.

Saldırı anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Abdullah Ünver - Bekir Keskin/İHA)

Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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