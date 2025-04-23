Rus Ordusundan Marganets'te İHA Saldırısı: 9 Ölü, 30 Yaralı
Ukrayna'nın Marganets şehrinde, Rus ordusunun bir otobüse düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Marganets şehrinde bir şirketin çalışanlarını taşıyan otobüse düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bölgedeki Marganets şehrinde bir firmanın personelini taşıyan otobüse İHA ile saldırdığını belirtti.
Lisak, saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel