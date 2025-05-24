Rus Ordusundan Kiev'e Füzeli Saldırı: 15 Yaralı

Rus Ordusundan Kiev'e Füzeli Saldırı: 15 Yaralı
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Rus ordusu, Kiev'e düzenlediği saldırılarda 15 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ukrayna, Rusya'nın 14 füze ve 250 insansız hava aracı fırlattığını duyurdu.

- Rus ordusundan Kiev'e saldırı: 15 yaralı

Rusya, Ukrayna geneline 14 füze ve 250 İHA fırlattı

KİEV - Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırısı sonucu 15 kişi yaralandı.

Rus ordusu, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, apartmanlarda meydana gelen hasar sonucu 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı paylaşımda, apartmanlarda, arabalarda ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini ifade etti. Zelenskiy, " Dünya, her bombardımanla savaşın uzamasının sebebinin Moskova olduğuna ikna oluyor. Ukrayna defalarca ateşkes teklif etti. Sonuç alabilmek ve gerçek diplomasiyi başlatabilmek için Rusya'ya daha fazla baskı yapmamız gerektiği açık. ABD'den, Avrupa'dan ve tüm ortaklarımızdan yaptırım adımları bekliyoruz. Moskova'yı ateşkesi sağlamaya ancak Rus ekonomisinin kilit sektörlerine yönelik ek yaptırımlar zorlayabilir. Yardım eden ve destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna geneline 14 füze ve 250 İHA fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna genelindeki hedeflere 14 "İskender" balistik füzesi ve 250 uzun insansız hava aracı fırlattığını duyurdu. Kiev'i hedef alan 6 füzenin engellendiği, ülke genelinde ise 245 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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