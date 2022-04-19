- Rus ordusundan arındırılan Çernihiv'de patlayıcı madde temizliği devam ediyor

ÇERNİHİV - Rus ordusundan temizlenen Ukrayna'nın Çernihiv kentinde, Rusların geride bıraktığı patlayıcı maddeler toplanarak imha edilmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın Belarus sınırında yer alan ve geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenen Çernihiv kentinde, Rusların geride bıraktığı patlayıcı maddeler toplanarak imha edilmeye devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler, bomba arama köpeği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Çernihiv'e bağlı Shestovitsa köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilen Rus askerlerine ait teknik araçların olduğu yerlerde çok sayıda bomba ve mayın gibi patlayıcı maddeler bulundu. Ekibimiz yaşam alanlarının her metresini temizliyor. İnsanları patlayıcı maddelere yönelik bilgilendirme amacıyla broşürler dağıtılıyor. Yaşlısından çocuğuna herkesin sevdiği köpeğimiz Patron da yardım ediyor. Arkadaşlar, toprakları temizleme çalışmalarımız sürüyor. Dikkatli olun ve evlerinize dönmekte acele etmeyin. İmha edilmiş araçların yanından geçmeyin ve ormanlara gitmeyin güvenli olmayabilir. Şüpheli nesneler görürseniz 101 ya da 102 numaralarını arayın" ifadeleri kullanıldı.