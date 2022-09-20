Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı Güncel Haberler Rusya'da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı ülke parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Rusya'da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı ülke parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla, yabancıların Rus vatandaşlığı almasının kolaylaştırılmasına yönelik kanunda düzenleme yapıldı. Tasarıya göre, Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli olarak görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırılacak. Mevcut kanunda yabancıların Rus vatandaşlığı alması için Rus ordusunda 3 yıl görev yapmaları gerekiyordu. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Togo Cumhuriyeti Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.