Rus ordusu Ukrayna'ya karşı İskender füzesi kullanıyor
AA - Russian Defense Ministry - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Füze taşıyan kamyonlar Kamyondaki Rus askerleri Kamyonların füze fırlatma alanına park etmesi Füze sisteminin askeri personel tarafından aktifleştirilmesi Füzelerin fırlatılması RUSYA (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları otuzuncu gününe girerken Rusya Savunma...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Füze taşıyan kamyonlar
Kamyondaki Rus askerleri
Kamyonların füze fırlatma alanına park etmesi
Füze sisteminin askeri personel tarafından aktifleştirilmesi
Füzelerin fırlatılması RUSYA (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları otuzuncu gününe girerken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna topraklarında tespit edilen bazı hedeflere İskender füzeleri fırlatıldığını duyurdu.