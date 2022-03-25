Rus ordusu Ukrayna'ya karşı İskender füzesi kullanıyor - Haberler

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Rus ordusu Ukrayna'ya karşı İskender füzesi kullanıyor

AA - Russian Defense Ministry - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Füze taşıyan kamyonlar Kamyondaki Rus askerleri Kamyonların füze fırlatma alanına park etmesi Füze sisteminin askeri personel tarafından aktifleştirilmesi Füzelerin fırlatılması RUSYA (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları otuzuncu gününe girerken Rusya Savunma...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Füze taşıyan kamyonlar

Kamyondaki Rus askerleri

Kamyonların füze fırlatma alanına park etmesi

Füze sisteminin askeri personel tarafından aktifleştirilmesi

Füzelerin fırlatılması RUSYA (AA) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları otuzuncu gününe girerken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna topraklarında tespit edilen bazı hedeflere İskender füzeleri fırlatıldığını duyurdu.

Rus ordusu Ukrayna'ya karşı İskender füzesi kullanıyor

Rus ordusu Ukrayna'ya karşı İskender füzesi kullanıyor

Rus ordusu Ukrayna'ya karşı İskender füzesi kullanıyor

AA / Russian Defense Ministry - Güncel

İskender, Ukrayna, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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