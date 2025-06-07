Rus Ordusu Ukrayna'ya Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi: 3 Ölü, 21 Yaralı

Rus Ordusu Ukrayna'ya Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi: 3 Ölü, 21 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırılarda toplam 9 füze ve 206 İHA kullanıldığı bildirildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 9 adet füze ve 206 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ve sabaha doğru Ukrayna'ya füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rusların bu saldırıda, balistik, seyir ve güdümlü olmak üzere toplam 9 adet füze kullandığı, ayrıca Ukrayna'ya 206 İHA'nın fırlatıldığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerinin çalışması sonucu 7 füzenin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, 174 İHA'nın ise imha edildiği veya yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Harkiv'e yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 21'i yaralandı

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Terekhov, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

Yıldız isim teklifi kabul etti, gitmesi an meselesi
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.