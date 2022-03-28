Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu - Haberler

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Rivne bölgesinde petrol deposunu vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

Rivne Valisi Vitaliy Koval, yaptığı açıklamada, "Düşman yine Rivne bölgesine füze saldırısı düzenledi. Yine petrol deposu vuruldu. Devlet Acil Servisi ve kimya laboratuvarı ekipleri olay yerinde." ifadelerini kullandı.

Koval, saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek, vatandaşlara sığınaklarda kalma uyarısında bulundu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Petrol, Rus, Güncel, Haberler

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