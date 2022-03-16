Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı - Haberler

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Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araçları ve tankları imha etti.

- Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı

MOSKOVA - Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araçları ve tankları imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 21. güne girildi. Rus ordusu, silahlı insansız hava aracı Inokhodets ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait tankları ve zırhlı araçları hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı askeri araçların imha edildiğini belirtti.

Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı

Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı

Rus ordusu Ukrayna'nın askeri araçlarını hedef aldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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