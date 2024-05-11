Rus Ordusu Ukrayna'da 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde 5, Donetsk bölgesinde de 1 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, saldırılar sonucunda Harkiv bölgesinde Borisovka (Borisivka), Ogurtsovo (Ogirtseve), Pletenevka (Pletenivka), Pılnaya (Pilne) ve Streleçya (Strileça) yerleşim birimlerini, Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler de başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Keramik yerleşim birimini kurtararak bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdi."

Çatışmalar esnasında 34 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 46 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 594 uçak, 270 helikopter, 23 bin 951 İHA, 515 hava savunma füze sistemi, 15 bin 981 tank ve zırhlı araç, 1286 çok namlulu roketatar, 9 bin 494 obüs ve havan topu ile 21 bin 600 özel askeri araç imha edildi." bilgisine yer verildi.