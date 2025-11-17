Rus Ordusu Suriye'de Keşif Faaliyeti Gerçekleştiriyor

Rus ordusuna ait bir askeri konvoy, İçişleri Bakanlığına bağlı bir başka konvoyun eşliğinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde birden fazla noktada keşif faaliyeti gerçekleştirdi.

Kuneytra'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus ordusuna bağlı 6 araçlık bir konvoy, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 6 askeri araçla birlikte ilin kuzey kırsalındaki iki yerleşim bölgesinde keşif faaliyeti yürüttü.

Rus konvoyu devrik rejim döneminde varlık gösterdiği Tlul el-Humr ile Tel es-Safra bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Rus ordusu, devrik rejim döneminde 2023 ile 2024 yılları arasında başta Dera ili olmak üzere çatışmasızlık hattı boyunca yaklaşık 10 noktada varlık göstermiş, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren ise bu noktaları boşaltmıştı.