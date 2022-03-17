Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu - Haberler

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Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki en önemli hedeflerinden olan başkent Kiev'e saldırıları devam ediyor. Kiev'in kent merkezine henüz giremeyen Rus ordusu, kent dışındaki kırsal bölgelere konuşlandı. Rus ordusu Kiev kentinin hemen dışındaki bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırının ardından yangın çıkan akaryakıt istasyonundan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, saldırının Kiev halkında panik ve korku oluşturmak için yapıldığı öne sürüldü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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