Rus Ordusu, Ukrayna Ordusuna Ait Hedeflere Saldırılar Düzenledi

MOSKOVA, 28 Aralık (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki stratejik öneme sahip Kupyansk kentinin kontrolünü elinde tuttuğunu ve gece boyunca Ukrayna ordusuna ait hedeflere yönelik büyük çaplı saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, saldırının "Kiev rejiminin Rus topraklarındaki sivil tesislere yönelik terörist saldırılarına yanıt olarak" yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Rus birlikleri, Ukrayna'nın askeri operasyonlarını ve savunma sanayisini destekleyen enerji altyapısını vurmak için hipersonik Kinzhal füzeleri dahil kara, hava ve denizden fırlatılan uzun menzilli hassas silahlar kullandı.

Açıklamada, saldırının hedeflerine ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi.

Bu arada, Rusya'nın Batı Kuvvetleri Grubu Sözcüsü Ivan Bigma, son iki günde Ukrayna'nın beş karşı saldırısının püskürtülmesinin ardından Kupyansk'ın Rus birliklerinin kontrolünde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bigma, "Tüm karşı saldırılar püskürtüldü ve toprak kaybı yaşanmadı" dedi.

Sözcü, Rus kuvvetlerinin çatışmalarda iki adet ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı dahil beş adet askeri teçhizatı imha ettiğini ve 20'den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini söyledi.