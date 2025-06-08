Rus Ordusu Donetsk'in Batı Sınırına Ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ta Rus ordusunun Donetsk'in batı sınırına ulaştığını ve Dnipropetrovsk bölgesine ilerlediğini açıkladı. Güney askeri birlikleri Zarya yerleşimini kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ta Rus ordusunun Donetsk'in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.
Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk'teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni'ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.