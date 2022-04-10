Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı - Haberler

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Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı Rus ordusunun, Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyüne girmesinden önce evlerinin kapılarına "çocuk ve kadın var" yazan kasaba halkı yine de Rus güçleri tarafından saldırıya uğradı.

- Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

KİEV - Rus ordusunun, Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyüne girmesinden önce evlerinin kapılarına "çocuk ve kadın var" yazan kasaba halkı yine de Rus güçleri tarafından saldırıya uğradı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinden çekilmesinin ardından yaşanan yıkım gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünün halkı, evlerinin kapısına "çocuk ve kadınlar var" yazmasına rağmen Rus ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Rus güçlerinin birçok eve yerleştirdiği bombalar, mayın tuzakları ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köy neredeyse tamamen yıkıldı. Yaşanan çatışmaların izlerini köydeki cadde boyunca görmek mümkün. Olay yerinde bulunan bir kadın yıkılan evleri göstererek, "Ben burada yaşıyorum. Yıkılan evlerin sahiplerinin komşusuyum" dedi.

Rus güçlerinin kasabadan ayrılmasının ardından köye giren Ukrayna güçlerinin bulunan mayın ve bombaları temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bomba ve mayın tespiti yaptıkları evlerin kapısına "içeride mayın var" yazısı yazıyor.

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

Rus ordusu, Andriivka köyünü 'çocuk ve kadın var' yazılarına rağmen bombaladı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Mayın, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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