Rus oligarkların Londra aşkı - Haberler

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Rus oligarkların Londra aşkı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok Batılı ülke ekonomik yaptırım kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok Batılı ülke ekonomik yaptırım kararı aldı. Kabul edilen yaptırımlar arasında Rusya lideri Putin'e destek veren Rus oligarkların malvarlıklarını dondurma da yer alıyor. Rus oligarkların en fazla yatırım yaptığı şehirlerin üst sıralarında Birleşik Krallık'ın başkenti Londra geliyor. Peki bu şehri özellikle sevmelerinin arkasında ne var?

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna Londra Rusya Rus Güncel Haberler

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