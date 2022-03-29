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Rus oligark Roman Abramoviç Dolmabahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Rus oligark Roman Abramoviç'in de yer aldığı ortaya çıktı.

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Rus oligark Roman Abramoviç'in de yer aldığı ortaya çıktı.

İki ülke arasındaki savaşın ardından sıkça adı gündeme gelen Abramoviç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.

(İHA)

Rus oligark Roman Abramoviç Dolmabahçe'de

Rus oligark Roman Abramoviç Dolmabahçe'de

Rus oligark Roman Abramoviç Dolmabahçe'de

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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