RUS MİLYARDERİN YATI 'TİTAN' BODRUM'A DEMİR ATTI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'ın 'Titan' isimli mega yatı geldi.

Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'ın lüks yatı 4 Mayıs tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesine yakıt ikmali için demir attı. Bir süre Fethiye koylarını gezen 'Titan' isimli lüks yat, daha sonra Bodrum ilçesine doğru harekete geçti. Yalıçiftlik açıklarına demirleyen yat görenleri kendine hayran bıraktı. Cayman Adaları bayraklı 80 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yatta toplam 19 kişinin konaklayabileceği ve 14 personelin kalabileceği 30'dan fazla kabin yer alıyor. Yatta spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer çok sayıda aktivite imkanı olduğu bildirildi. Yatta, Rusya'nın en büyük çelik üreticilerinden Abramov'ın olup olmadığı ise bilinmiyor. Öte yandan, bir başka Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı 5 Nisan tarihinden bu yana Yalıkavak açıklarında demirli bulunurken, diğer yatı 'Eclips'in bekleyişi Göcek Adası açıklarında sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel