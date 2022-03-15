Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a uğradı - Haberler

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Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a uğradı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti dün akşam saatlerinde İsrail'in Tel Aviv şehrinden havalanarak, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (İHA) - Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti dün akşam saatlerinde İsrail'in Tel Aviv şehrinden havalanarak, İstanbul'a geldi. Abramovich'in jeti gece saatlerinde ise Moskova'ya gitti.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından dün akşam 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, Pazar gecesi Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilirken dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen özel jet, gece 01.55 sıralarında ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

(Tuncer Cengiz/ İHA)

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a uğradı

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a uğradı

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a uğradı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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