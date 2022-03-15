RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'A İNDİ - Haberler

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RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'A İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUS milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (DHA) - RUS milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak, İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından saat 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan, dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilmişti.

RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'A İNDİ

RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'A İNDİ

RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'A İNDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Roman Abramovich, Tel Aviv, İstanbul, Rus, Güncel, Haberler

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