Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı - Haberler

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Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

Abramoviç'in 21 Mart'tan bu yana Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde bekleyen Bermuda Adaları bayraklı yatı buradan Yalıkavak açıklarına geldi.

Bölgedeki bir marinanın yakınlarına demirleyen 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.

Hareketliliğin yaşayan yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla yakındaki marinaya gitti. Yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

AA / Ali Ballı - Güncel

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