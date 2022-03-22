Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te - Haberler

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Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Rus milyarder Abramoviç'in yatı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle limanda yürüyüş yapanların dikkatini çekti. Çevredekiler, yatın önünde fotoğraf çektirdi.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Marmaris'te

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Marmaris'te

AA / Sabri Kesen - Güncel

Roman Abramovich, Marmaris, Muğla, Rus, Güncel, Haberler

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