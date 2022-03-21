Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2) - Haberler

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Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (2)

BODRUM'A GELDİ, YAKIT İKMALİ İÇİN İSKELEYE DEMİRLEDİRus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, saat 17.00 sıralarında Karaada açıklarından Bodrum'a giriş yaptı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - BODRUM'A GELDİ, YAKIT İKMALİ İÇİN İSKELEYE DEMİRLEDİ

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, saat 17.00 sıralarında Karaada açıklarından Bodrum'a giriş yaptı. My Solaris isimli yat, yakıt ikmali yapmak için Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Roman Abramovich, Karaada, Bodrum, Rus, Güncel, Haberler

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