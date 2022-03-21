Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı - Haberler

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Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

Abramoviç'in Bermuda Adaları bayraklı yatı öğle saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan geldiği belirtilen, 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki yat bir süre Datça'da bekledikten sonra yönünü Bodrum'a çevirdi. Akşam saatlerinde Karaada önlerinden ilçeye gelen yat, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine yanaştırıldı.

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar ilgiyle izledi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'a yanaştırıldı

AA / Ali Ballı - Güncel

Roman Abramovich, Bodrum, Muğla, Rus, Güncel, Haberler

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