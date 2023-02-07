Rus metalürji şirketi MMK'dan deprem bölgesindeki vatandaşlara destek

Rusya'nın en büyük metalürji şirketlerinden MMK, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardım sağlıyor.

Rusya'nın en büyük metalürji şirketlerinden MMK, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardım sağlıyor.

Türkiye'de de faaliyet gösteren MMK'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin depremden etkilenen çalışanlarına ve bölge sakinlerine konaklama, gıda, sıcak su ve tıbbi destek sağladığı belirtildi.

Şirketin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardımcı olmak için yoğun çalışma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, yaklaşık 10 bin kişiye sıcak yemek sağlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 1000 kişiye konaklama sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, MMK'ya ait fabrikadaki tıbbi odanın vatandaşların tedavisi için kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölge yetkililerin talebiyle arama kurtarma ekiplerine de çeşitli ağır ekipmanların sağlandığı ve gerekli tüm desteğin sağlanmasına devam edileceğinin altı çizildi.