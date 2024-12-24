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Rus Medyası: "Abd ve İsrail Türkiye'nin Kazanımlarını Engellemeyi Hedeflerken Moskova ve Tahran İlişkileri Güçlendiriyor"

Rus Medyası:
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Rusya’nın İzvestiya gazetesi, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin haberinde, "ABD ve İsrail’in, Türkiye'nin Beşar Esad'ın devrilmesinden faydalanmasını engellemeyi amaçladığı" yorumunda bulundu.

(ANKARA) - Rusya'nın İzvestiya gazetesi, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin haberinde, "ABD ve İsrail'in, Türkiye'nin Beşar Esad'ın devrilmesinden faydalanmasını engellemeyi amaçladığı" yorumunda bulundu.

Rusya'da yayınlanan İzvestiya gazetesinde yer alan haberde, "ABD ve İsrail'in, Türkiye'nin Esad'ın devrilmesinden faydalanmasını engellemeye çalıştığı" ileri sürüldü. Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Şam ziyareti ile Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ni 12 yıl sonra yeniden açması, "Ankara'nın, Suriye'de 'ana' güç odağı olmayı hedeflemesi ve eskiden Moskova ve Tahran'a ait olan pozisyonu ele almayı amaçlaması" olarak yorumlandı. İzvestiya, "ABD ve İsrail'in Suriye'nin Türkiye için stratejik bir kaleye dönüşmesini engellemeye kararlı olduğunu" yorumunda bulundu.

Ontikov: "Kısa vadede Türkler ve İsrailliler kazandı"

İzvestiya gazetesine görüşlerini bildiren Orta Doğu uzmanı Andrey Ontikov, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine "kısa vadede Türklerin ve İsraillilerin kazandığına" dikkati çekti. Ontikov, "Türkler, Şam'a kendilerine sadık grupları yerleştirmeyi başardı. Katar'dan Türkiye'ye ve Suriye üzerinden Avrupa'ya bir doğalgaz boru hattı inşa etme projesinin yeniden canlandırılmasından bahsedildiği için Katar da bundan faydalanacak bir diğer ülke" dedi. "İsrail'in ise Suriye'deki 'işgal' bölgesini genişlettiğini" vurgulayan Ontikov, "İsrail'in bölgeyi terk etme ihtimalinin belirsiz olduğunu" dile getirdi.

Sbitneva: "Türkiye, Suriye'ye sağlam bir şekilde yerleşti ve bunu bırakmaya niyeti yok"

İzvestiya'ya konuşan Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Orta ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü'nde araştırmacı olan Alina Sbitneva, "Türkiye'nin Suriye'ye sağlam bir şekilde yerleştiğini ve bu ülkeyi bırakmaya niyeti olmadığını" belirtti. Sbitneva, "Ankara'nın Suriye'deki yeni iktidar adaylarıyla aktif şekilde ilişki kurduğunu" sözlerine ekledi. Sbitneva, "Rusya bölgeye kolay kolay kimseye bırakmayacak kadar çok yatırım yaptı. Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Beşar Esad'ın düşüşünün Rusya için bir yenilgi anlamına gelmediğini, daha önemli stratejik hedefleri olduğunu ve Rus askeri üslerinin varlığının da bunun bir kanıtı olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

Sbitneva, "Türkiye için asıl sorunun Rus üsleri değil, ABD politikaları ve Washington'un aktif müttefiki olan İsrail'in Suriye'de geniş topraklar üzerinde hak iddia etmesi" olduğunu vurguladı.

Moskova ve Tahran, ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor

İzvestiya, ayrıca Moskova ve Tahran'ın ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini bildirdi. Rusya Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelyev başkanlığındaki bir Rus heyetinin Tahran'ı ziyaret ettiğine değinen gazete, heyetin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. İzvestiya'nın haberine göre, görüşmelerde ekonomik kalkınma ve ulaştırma bağları ele alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki iş birliğinin "hem Rusya'nın hem de İran'ın uluslararası konumunu güçlendirerek Batılı ülkelerin yaptırım baskılarına dayanma kabiliyetlerini ortaya koyduğu" üzerinde duruldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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