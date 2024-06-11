Bakan Fidan, Rus lider Putin'le görüşerek Ukrayna konusundaki arabuluculuk faaliyetlerini sürdürme kararlılığını dile getirdi
Türkiye'nin istihbarat başkanı Hakan Fidan, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili arabuluculuk faaliyetlerini sürdürme kararlılığını vurguladı. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna konusunda her türlü arabuluculuk çabasına devam edeceğini belirtti.
Rus lider Putin'le görüşen Bakan Fidan: "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız"