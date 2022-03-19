Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi - Haberler

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Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

NEW Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev isimli kozmonotların Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği bildirildi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı. Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü.

"ÇOK FAZLA SARI MALZEME BİRİKTİRMİŞTİK"

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi. Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık." dedi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Uluslararası Uzay İstasyonu, Ukrayna, Uzay, Rus, Güncel, Haberler

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