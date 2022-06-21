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Rus kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ilk yabancı gemi çıktı

AA - Ali Cura - Güncel
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Rus kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ilk yabancı gemi çıktı

Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı geminin, Türk kuru yük gemisi olduğu bildirildi.

Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı geminin, Türk kuru yük gemisi olduğu bildirildi.

???????Rus TASS haber ajansına göre, "Azov Concord" isimli Türk gemisinin kaptanı İvan Babenkov, geminin Mariupol limanından boş çıktığını belirterek, hasar alan geminin tamir edildiğini ve yeni bir ekibin işe alındığını ifade etti.

Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Viktor Koçemazov, geminin Novorossiysk limanına 18 Haziran'da gelmesinin planlandığını hatırlatarak, mürettebatın gemideyken gümrük ve sınır görevlilerinden izin alması sürecinin gerçekleştiğini belirtti.

TASS'ın yetkililerden aldığı bilgiye göre, geminin 'bağlama limanına' 20 Haziran'da ulaşması gerektiği, ancak sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne liman hizmetleri ödemesi ulaşmadığı için gecikme yaşandığı ifade edildi.

26 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Bulgaristan'dan Tsarevna, Dominik Cumhuriyeti'nden Azburg, Liberya'dan Smarta, Panama'dan Blue Star, Türkiye'den Azov Concord, Jamaika'dan Lady Augusta ismindeki 6 yabancı kuru yük gemisinin Mariupol limanında beklediğini duyurmuştu.

AA / Ali Cura - Güncel

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