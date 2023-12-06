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Rus Komedyenler Almanya Başbakan Yardımcısı'na Telefon Şakası Yaptı

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Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e telefon şakası yaptı. Habeck, görüşmede Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Telefon şakasının kaydedildiği doğrulandı.

Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov'un Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e telefon şakası yaptığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuznetsov ve Stolyarov, kendilerini Afrika Birliği'nin bir temsilcisi olarak tanıtarak Habeck ile telefonda görüştü.

Habeck, görüşmede İngilizce, Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardımcı olunması gerektiğini belirterek, "Yapmaya çalıştığımız şey buğdayı çeşitli yollarla Ukrayna'dan çıkarmak. Bir demir yolu bağlantısı kurduk. Romanya limanını Ukrayna'ya bağladık. Ama tabii ki bu sorun çok ama çok ciddi. Putin de bunu biliyor. Bence dünyayı ve Afrika'yı rehin almak istiyor." dedi.

Telefonda sözde Afrika Birliği temsilcisine çağrıda bulunan Habeck, "Afrika tarafından çok net bir duruş yardımcı olabilir. Eğer Afrikalı liderler ona açıkça 'Putin, bunu yapma' derlerse, o da dinleyecektir. Bence Putin'in anladığı tek dil baskı. Savaşın yakında biteceği varsayılamaz. Bitecek gibi de görünmüyor. Önümüzdeki yıl ve belki de daha uzun sürecek uzun bir savaş beklemeliyiz." ifadelerini kullanıyor.

Görüşmeyi doğrulayan Ekonomi Bakanlığı, kaydın montajlanarak yapıldığını bildirmekle yetindi.

İki Rus komedyen daha önce de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Prens Harry'e de telefon şakası yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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