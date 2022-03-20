Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı Ukrayna'daki savaşta öldü - Haberler

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Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı Ukrayna'daki savaşta öldü

AA - Ali Cura - Güncel
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Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı Ukrayna'daki savaşta öldü

Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in Ukrayna'daki savaş esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in Ukrayna'daki savaş esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus Senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Paliy'in öldüğünü ifade etti.

Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı.

AA / Ali Cura - Güncel

Karadeniz, Ukrayna, Albay, Rus, Güncel, Haberler

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