Rus Kadın, Hindistan'da Mağarada Kaldığı Yerden Çıkarılarak 'Aşram'a Götürüldü

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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, 2 çocuğuyla birlikte bir mağarada yaşayan Rus kadın Nina Kutina, kurtarıldıktan sonra götürüldüğü 'Aşram' ibadethanesinde rahatsız olduğunu belirterek, önceki yaşam alanının 'yağmalandığını' iddia etti.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir mağarada 2 çocuğuyla birlikte kalan Rus kadın, kaldığı yerden çıkartılarak "Aşram" adı verilen ibadethaneye götürülmesine tepki göstererek "Şu anda rahatsız edici bir yerde tutuluyoruz." dedi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, 4 ve 6 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte eyaletin Gokarna bölgesindeki bir mağarada yaşayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Nina Kutina, 11 Temmuz'da kaldığı yerden kurtarıldı.

Rusya'dan Hindistan'a ticari vizeyle giren Kutina, yaklaşık iki hafta kaldığı mağaradan çıkarıldıktan sonra "Aşram" adı verilen ibadet yerine götürülmesine tepki göstererek "Şu anda rahatsız edici bir yerde tutuluyoruz. Pis bir yer. Mahremiyet yok ve yalnızca sade pirinç yiyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutina, kurtarma ekiplerini ve polisleri "evi" olarak gördüğü mağarayı "yağmalamakla" suçlayarak "Dokuz ay önce vefat eden oğlumun külleri de dahil olmak üzere pek çok eşyamız alındı." dedi.

Yaklaşık 15 yıldır dünyayı dolaşan, 4 çocuk sahibi Kutina, "Çocuklarımın hepsi farklı yerlerde doğdu. Hepsini kendim doktorlar, hastaneler olmadan doğurdum çünkü nasıl yapacağımı biliyorum. Kimse yardım etmedi, kendi başıma yaptım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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