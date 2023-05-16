Rus Jeti, Alman ve Fransız Askeri Uçaklarına Refakat Ederek Rus Sınırından Uzaklaştırdı

Rus jeti, yabancı uçaklara Rus sınırından uzaklaşıncaya kadar refakat etti.

Su-27 savaş uçağının arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)

Rus jeti, yabancı uçaklara Rus sınırından uzaklaşıncaya kadar refakat etti.

MOSKOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı bir Rus savaş uçağının Pazartesi günü Baltık Denizi üzerinde bir Alman ve bir Fransız askeri uçağına refakat ederek Rus sınırından uzaklaştırdığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava sahası kontrol sistemi, Baltık Denizi'nden Rusya devlet sınırına yaklaşan iki hedef belirledi ve buna karşılık bir Su-27 savaş uçağı havalandı.

Açıklamada hedeflerin Alman donanmasına ait P-3C Orion devriye uçağı ve Fransız donanmasına ait Atlantique-2 denizaltı savar devriye uçağı olduğunun belirlenmesi üzerine Rus mürettebatın, Rus sınırından uzaklaşıncaya kadar yabancı uçaklara refakat ettiği belirtildi.

Bakanlık, refakat görevinin tarafsız sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam riayetle gerçekleştirildiğini bildirdi.