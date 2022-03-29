Rus heyeti İstanbul'dan ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Dolmabahçe'de Ukrayna heyeti ile barış görüşmelerine katılan Rus heyeti, İstanbul'dan ayrıldı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Dolmabahçe'de Ukrayna heyeti ile barış görüşmelerine katılan Rus heyeti, İstanbul'dan ayrıldı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de yaklaşık 4 saat süren barış görüşmelerinin ardından otellerine geçti. Rus heyeti kısa süre sonra otelden ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Heyet, apronda bekleyen Rusya Federasyonu'na ait Tupolev TU-204 300 tipi uçağa binerek İstanbul'dan ayrıldı.
(Murat Delice - Medeni Topaloğlu - Hacer İnci - Mert Yıldırım/ İHA)
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel