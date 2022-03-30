Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da

İki hafta sonra Kiev ile yapılacak yüz yüze görüşmelere katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında dün yapılan telefon görüşmesinin ardından yarın İstanbul'da yapılacağı açıklanan müzakereler öncesinde Ukraynalı yetkililer görüşmenin bir dönüm noktası olması şansının az olduğu görüşünde

Ancak müzakereler 10 Mart'ta dışişleri bakanları arasında yapılan sert toplantıdan bu yana ilk kez, yüz yüze gerçekleşecek. Bu durumun Rusya'nın işgali çıkmaza girerken perde arkasındaki kaymaların bir işareti olduğu sanılıyor.

DailyMotion.com / Güncel