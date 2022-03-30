Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus Heyeti Görüşmeler İçin İstanbul'da

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

İki hafta sonra Kiev ile yapılacak yüz yüze görüşmelere katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

İki hafta sonra Kiev ile yapılacak yüz yüze görüşmelere katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında dün yapılan telefon görüşmesinin ardından yarın İstanbul'da yapılacağı açıklanan müzakereler öncesinde Ukraynalı yetkililer görüşmenin bir dönüm noktası olması şansının az olduğu görüşünde

Ancak müzakereler 10 Mart'ta dışişleri bakanları arasında yapılan sert toplantıdan bu yana ilk kez, yüz yüze gerçekleşecek. Bu durumun Rusya'nın işgali çıkmaza girerken perde arkasındaki kaymaların bir işareti olduğu sanılıyor.

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul, Uçak, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title