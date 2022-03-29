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Rus heyeti Dolmabahçe'ye hareket etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rus heyeti Dolmabahçe'ye hareket etti

İSTANBUL'da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya Heyeti konakladığı otelden saat 09.15'de çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne hareket etti.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna müzakereleri için Rusya Heyeti konakladığı otelden saat 09.15'de çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden heyete havadan polis helikopteri eşlik etti. Rusya ve Ukrayna Heyetleri saat 10.30'da yüz yüze müzakerelere geçecek.

- İstanbul
Rus heyeti Dolmabahçe'ye hareket etti

Rus heyeti Dolmabahçe'ye hareket etti

Rus heyeti Dolmabahçe'ye hareket etti

Rus heyeti Dolmabahçe'ye hareket etti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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