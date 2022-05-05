RUS HAVAYOLU AEROFLOT İSTANBUL VE ANTALYA UÇUŞLARINA YARIN BAŞLIYOR

İSTANBUL (DHA) - RUSYA'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurt dışı uçuşlarını sınırlandıran Rus havayolu şirketi Aeroflot, yarından itibaren Moskova'dan direkt İstanbul ve Antalya'ya tarifeli uçuşlarına yeniden başlıyor.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot, başkent Moskova'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarına yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden başlıyor. Şirket ilk etapta günlük, İstanbul Havalimanı'na iki, Antalya Havalimanı'na ise bir kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Sefer sayılarının yakın zaman içinde İstanbul için 3'e, Antalya'ya ise 2'ye çıkacağı belirtildi.

SEFERLER GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARLA YAPILACAK

8 MART'TA DIŞ HAT UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Aeroflot, 8 Mart'ta bazı hatlar hariç yurt dışı uçuşlarının çoğunu durdurma kararı almıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel