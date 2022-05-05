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RUS HAVAYOLU AEROFLOT İSTANBUL VE ANTALYA UÇUŞLARINA YARIN BAŞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUS HAVAYOLU AEROFLOT İSTANBUL VE ANTALYA UÇUŞLARINA YARIN BAŞLIYOR

RUSYA'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurt dışı uçuşlarını sınırlandıran Rus havayolu şirketi Aeroflot, yarından itibaren Moskova'dan direkt İstanbul ve Antalya'ya tarifeli uçuşlarına yeniden başlıyor.

İSTANBUL (DHA) - RUSYA'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurt dışı uçuşlarını sınırlandıran Rus havayolu şirketi Aeroflot, yarından itibaren Moskova'dan direkt İstanbul ve Antalya'ya tarifeli uçuşlarına yeniden başlıyor.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot, başkent Moskova'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarına yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden başlıyor. Şirket ilk etapta günlük, İstanbul Havalimanı'na iki, Antalya Havalimanı'na ise bir kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Sefer sayılarının yakın zaman içinde İstanbul için 3'e, Antalya'ya ise 2'ye çıkacağı belirtildi.

SEFERLER GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARLA YAPILACAK

Rus havayolu şirketinden geçen günlerde yapılan açıklamada, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan düzenleneceği ve uçuşların Airbus A330 tipi geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla yapılacağı duyurulmuştu.

8 MART'TA DIŞ HAT UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Aeroflot, 8 Mart'ta bazı hatlar hariç yurt dışı uçuşlarının çoğunu durdurma kararı almıştı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Antalya, Moskova, Rus, Güncel, Haberler

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