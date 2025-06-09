Rus Hava Savunma Sistemleri, Ukrayna'ya Ait 131 İHA Düşürdü

Rus Hava Savunma Sistemleri, Ukrayna'ya Ait 131 İHA Düşürdü
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Rusya, son 24 saat içinde hava savunma bölgeleri dışında 73 insansız hava aracını da kapsayan toplam 131 Ukrayna İHA'sını imha etti. Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MOSKOVA, 9 Haziran (Xinhua) -- Rus hava savunma sistemleri son 24 saat içinde 73'ü hava savunma bölgesi dışında olmak üzere Ukrayna'ya ait 131 insansız hava aracını düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada insansız hava araçlarının Tula, Bryansk, Kaluga, Oryol, Belgorod, Kursk ve Moskova bölgelerinin yanı sıra Kırım üzerinde de imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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