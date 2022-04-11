"Rus Güçleri Çernobil'den Ayrıldı"

Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralindeki işçiler, Rusya'nın bölgeyi işgalini anlattı.

Rus güçleri, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladıktan kısa bir süre sonra Kiev'in kuzeyindeki santrali ele geçirdi.

Ukrayna devletine ait nükleer enerji şirketi Energoatom, 31 Mart'ta Rus güçlerinin santralden ayrıldığını ve Belarus sınırına doğru yola çıktıklarını duyurdu.

Şirket, Rus güçlerinin geçtiğimiz hafta radyasyon endişesiyle bölgeyi terk ettiğini ve yanlarına Ukraynalı askerleri esir olarak aldıklarını öne sürdü, ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da geçen hafta bazı Rus güçlerinin Çernobil'den ayrılarak Belarus topraklarına geçtiğini duyurmuştu.

DailyMotion.com / Güncel