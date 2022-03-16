Rus güçler, Çernigiv'de ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı - Haberler

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Rus güçler, Çernigiv'de ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Rus güçler, Çernigiv'de ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Çernigiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı.

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Çernigiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Çernigiv'de bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivillere ateş açıldı. Saldırıda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

Sosyal paylaşım sitelerinde saldırı sonrasında çekilmiş görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cesetler ve yaralıların arabalara taşınması yer alıyor.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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