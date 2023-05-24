- Rus Gönüllüler Tugayı: "Rus topraklarında 42 kilometre derinliğe girdik, savaş ve keşif çalışmalarını sürdürüyoruz"

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı keşif grubunda yer alan Rus Gönüllüler Tugayı, operasyonun aktif aşamasının sona erdiğini duyurarak, "Rus topraklarında 42 kilometre derinliğe girdik, savaş ve keşif çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı keşif grubunda yer alan Rus Gönüllüler Tugayı, operasyonun aktif aşamasının sona erdiğini duyurdu. Ukrayna topraklarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rus Gönüllüler Tugayı'nın Denis isimli komutanı, gerçekleştirdikleri sızma girişimleri ve çatışmalar hakkında bilgiler verdi. Rus topraklarına girdiklerinde herhangi bir direniş ile karşılaşmadıklarını söyleyen Denis, "Sınır muhafızları, polis ve Rus istihbarat elemanları kaçtı. Ancak orada asker bulunmuyordu. Eğer öyle bir görev belirlenmiş olsaydı birimlerimiz rahatça Belgorod'a rahatça ulaşabilirdi" dedi.

"Rus topraklarında 42 kilometre derinliğe girildi"

Rus topraklarında 42 kilometre derinliğe kadar ulaştıklarını aktaran Denis, "Savaşçılarımız gün boyunca bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü elinde tuttu. Operasyon sonunda 2 kişi öldü 10 kişi yaralandı. Operasyonun aktif aşaması sona erdi. Ancak savaş ve keşif çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denis ayrıca, Rus halkının kendilerine verdiği destekten de bahsederek, bu destek sayesinde Rus ordusuna zarar verebildiklerini vurguladı.

"70'in üzerinde Ukraynalı terörist, 4 zırhlı araç ve 5 kamyonet imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Belgorod'da operasyonların tamamlandığı aktarılmış, "Bakhmut'ta yenilgiye uğrayan Kiev rejimi Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bazı topraklara sızma gerçekleşti. Terörle mücadele operasyonu sırasında milliyetçi oluşumlar Batı Askeri Bölgesi Devlet Sınır Koruma Birlikleri tarafından hava operasyonları, topçu atışları ve aktif operasyonlar ile engellendi. Milliyetçiler kendi topraklarına kadar ateş açılarak sürüldü. Operasyonlar sırasında 70'in üzerinde Ukraynalı terörist, 4 zırhlı araç ve 5 kamyonet imha edildi" denilmişti.