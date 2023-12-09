Rus gazeteciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Rus gazeteciler Ekaterina Gordon ile Maksim Shevchenko, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Aynı zamanda aktris olan Gordon ile Shevchenko, Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi tarafından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Filistin İçin Avrupa Zirvesi"nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gordon, " İsrail'den terörist bir devlet olarak bahsedebiliriz. Bu, bir soykırım ve yaptıkları hiçbir şeyin mazereti yok. Gazze'nin tüm dünya için acı dolu bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu konuda sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda hukuk firmasının da sahibi olan Gordon, 10 yıl gazetecilik yaptığını ve 7 Ekim saldırılarıyla alakalı kafasında birçok soru işaretinin bulunduğunu fakat bunların İsrail'in yaptıklarını asla haklı çıkarmayacağını ve bunun bir bahane kabul edilemeyeceğini söyledi.

Gordon, "Batı'nın sessizliğinin sebebinin para olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki pek çok Avrupalı lider ve bazı Arap devletlerinin liderleri, Amerika ve İsrail ile büyük bir iş bağlantısı içinde yani ağızlarında dolar var, bu yüzden sessiz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yaptıklarının din meselesi olduğunu düşünmediğini anlatan Gordon, kendisinin Hristiyan olmasına karşın bu konuda Müslümanlarla birlikte olduğuna dikkati çekti.

Gordon, tüm insanlığın hep birlikte güçlü bir şekilde durması ve dolara bağlı olmamak için her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

"ABD'ye ve İsrail'e sadece şunu söylemeliyiz: Biz, sizden korkmuyoruz ve size karşı bu kutsal savaşta birlikte olacağız." diyen Gordon, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve Erdoğan'ın gerçekleri söylemekten korkmayan bir lider olduğunu vurguladı.

Gordon, Batı'nın çifte standardına dikkati çekerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda daha uzun sürede çok daha az çocuğun hayatını kaybetmesine rağmen Rusya'nın terör devleti ilan edildiğini, her alanda ülkesine yaptırımlar uygulandığını fakat söz konusu İsrail olduğunda suskun kalındığını söyledi ve İsrail'e neden yaptırım uygulanmadığını sordu.

"Tektanrıcılık ile paganizm arasındaki savaş"

Rus gazeteci Shevchenko da "Bu, sadece İsrail'in Gazze'ye saldırısı değil Batı'nın Gazze'ye saldırısı. ABD, Avrupa Birliği, Büyük Britanya ve diğerleri olmadan İsrail bir hiçtir. İsrail, Batı'nın bir parçasıdır. Batı'dan ayrı bir ülke değildir." dedi.

İsrailli siyasetçilerin İsrail'in Batı dünyasının parçası olduğunu her defasında hatırlattığını kaydeden Shevchenko, "İsrail, Batı emperyalizminin İslam medeniyeti toprakları üzerindeki işgalinin bir parçasıdır. Şimdi de çöküşünün bir parçası olacak çünkü umuyorum ki İslam dünyası ayağa kalkacak, Hristiyanlarla ve Orta Doğu'yu evi gibi gören tüm insanlarla birlikte bu yeni Haçlılara ve siyonistlere karşı savaşacak." ifadelerini kullandı.

Shevchenko, Filistin'de sadece Hamas'ın değil birçok grubun siyonizme karşı savaştığını dile getirdi.

Bunun bir inanç savaşı olduğunu savunan Shevchenko, "Tüm Filistinliler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar... Biliyorsunuz, Gazze'deki insanların yüzde 10'u Ortodoks Hristiyan. Ortodoks Hristiyanların erkekleri şimdi Müslümanlarla birlikte savaşıyor ama din savaşı nedir? İsrail, hangi dine mensup? Yahudilik mi? Hayır, Yahudilik değil. Modern Roma İmparatorluğu'nun dini, paganizm. Bu, tektanrıcılık ile paganizm arasındaki savaş." diye konuştu.

Rusya'nın 1967 sınırlarında iki devletli çözümü savunduğunu dile getiren Shevchenko, kendisinin bu çözüm teklifine katılmadığını söyledi.

Shevchenko, "Filistin'de Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin bir arada yaşayacağı tek bir devlet kurulması, topraklarından edilen tüm Filistinlilerin ülkelerine geri dönmesi ve son 30 yılda İsrail tarafından getirilen yerleşimcilerin Filistin'i terk etmesi gerekiyor." diye konuştu.