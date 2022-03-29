Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü - Haberler

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Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

İhlas Haber Ajansı - İsmail Coşkun - Güncel
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- Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü Ukrayna'nın batısı ile doğusu arasındaki en stratejik noktalardan biri olan ve hemen hemen her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir'deki yıkım görüntülendi.

- Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

JİTOMİR - Ukrayna'nın batısı ile doğusu arasındaki en stratejik noktalardan biri olan ve hemen hemen her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir'deki yıkım görüntülendi.

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, ülkedeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Jitomir kentinde de birçok askeri ve sivil nokta vuruluyor. Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir'de, sokaklar boş kalırken, şehrin hemen hemen her noktası da barikatlarla çevrildi. Saldırılardan en fazla zarar gören sivil yerleşim noktalarından Romana Shukhevycha caddesi üzerinde bulunan birçok ev ve işyeri ise kullanılamaz hale geldi. Rus füzesinin düştüğü bölgede büyük bir krater oluştu. Patlamanın etkisiyle evler yıkıldı, araçlar da paramparça oldu.

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Güncel

Jitomir, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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