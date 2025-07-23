Rus Donanması'ndan Geniş Ölçekli Tatbikat

MOSKOVA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Rus donanması, Kuzey, Pasifik, Baltık Filoları ve Hazar Filotillası kuvvetlerinin katılımıyla Temmuz Fırtınası kod adıyla operasyon odaklı geniş çaplı bir tatbikat başlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada Donanma Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in komuta ettiği tatbikat, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Pasifik Okyanusu, Kuzey Buz Denizi, Baltık Denizi ve Hazar Denizi'nde düzenlenecek.

Açıklamada tatbikata 150'den fazla savaş ve destek gemisi, 120 uçak, 10 kıyı savunma füze sistemi, yaklaşık 950 adet askeri ve özel ekipmanın yanı sıra 15,000'den fazla personelin katıldığı belirtildi.

Bakanlığa göre tatbikat, donanma gruplarının, standart dışı operasyon senaryolarına yanıt vermeye yönelik hazırlık durumlarını ve uzun menzilli hassas silahlar, insansız sistemleri ve diğer gelişmiş askeri teknolojilerin entegre kullanımını test etmeyi amaçlıyor.

Tatbikat kapsamında mürettebatın belirlenen savaş bölgelerine konuşlandırılması, denizaltılarla mücadele operasyonları düzenlenmesi ve deniz üsleri ve denizle ilgili kilit önemdeki ekonomik bölgelerin savunulmasına yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.