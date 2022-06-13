Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak - Haberler

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Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak

Xinhua - Güncel
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Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Yevmenov Pazar günü yaptığı açıklamada Rus donanmasının 2022'de 46 savaş ve destek gemisi teslim alacağını söyledi.

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Yevmenov Pazar günü yaptığı açıklamada Rus donanmasının 2022'de 46 savaş ve destek gemisi teslim alacağını söyledi. Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da iki dizel-elektrikli denizaltı için düzenlenen kızağa alma töreninde konuşan Yevmenov, küresel askeri-siyasi durumun, Rusya'nın güçlü ve dengeli bir filoya sahip olmasını erektirdiğini söyledi. Yevmenov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus donanmasındaki modern gemi oranının en az yüzde 70 olmasına yönelik isteğini hatırlattı.

Xinhua / Güncel

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