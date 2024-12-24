Rus Doğalgazı Sevkiyatı Zorlaşıyor

MOSKOVA, 24 Aralık (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazının Avrupa ülkelerine sevkiyatının an itibarıyla "son derece zor" olduğunu ve bu konunun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Peskov, açıklamayı Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazar günü başkent Moskova'da gerçekleşen görüşmesinden bir gün sonra yaptı. Söz konusu görüşmede taraflar, Ukrayna'nın Rusya'yla olan doğalgaz geçiş anlaşmasını yenilemeyi reddetmesi üzerine Rus doğalgazının sevkiyatını ele almıştı.

"Ukrayna tarafının yaptığı açıklamayı duymuşsunuzdur. Rusya doğalgazını satın almaya devam eden ve bunu ekonomilerinin normal işleyişi için gerekli gören Avrupa ülkelerinin durumunu da biliyorsunuz" diyen Peskov, bunun dikkate alınması gereken son derece karmaşık bir durum olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski perşembe günü Avrupa Birliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek beş yıllık doğalgaz sevkiyatı anlaşmasını uzatmayacaklarını söylemiş, bu da Rus enerji devi Gazprom ile uzun vadeli sözleşmesi olan Slovakya'da endişeye yol açmıştı. Putin'in Batı'ya ve Slovakya'ya doğalgaz sağlamaya hazır olduklarını açıklamasına karşın Fico, doğalgaz geçiş anlaşmasının yıl sonunda sona ermesiyle bunun "fiilli olarak imkansız" hale geleceğini belirtmişti.