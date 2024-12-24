Üye Girişi
Haberler
Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
12 kişinin can verdiği fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş! İşte o anlar
Mühimmat fabrikasındaki patlama ilk değilmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti

Rus Doğalgazı Sevkiyatı Zorlaşıyor

Rus Doğalgazı Sevkiyatı Zorlaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin sözcüsü Peskov, Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkiyatının son derece zorlaştığını ve bu konunun dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini açıkladı. Ukrayna'nın doğalgaz geçiş anlaşmasını yenilemeyi reddetmesi üzerine Avrupa'daki durum karmaşıklaşıyor.

MOSKOVA, 24 Aralık (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazının Avrupa ülkelerine sevkiyatının an itibarıyla "son derece zor" olduğunu ve bu konunun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Peskov, açıklamayı Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazar günü başkent Moskova'da gerçekleşen görüşmesinden bir gün sonra yaptı. Söz konusu görüşmede taraflar, Ukrayna'nın Rusya'yla olan doğalgaz geçiş anlaşmasını yenilemeyi reddetmesi üzerine Rus doğalgazının sevkiyatını ele almıştı.

"Ukrayna tarafının yaptığı açıklamayı duymuşsunuzdur. Rusya doğalgazını satın almaya devam eden ve bunu ekonomilerinin normal işleyişi için gerekli gören Avrupa ülkelerinin durumunu da biliyorsunuz" diyen Peskov, bunun dikkate alınması gereken son derece karmaşık bir durum olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski perşembe günü Avrupa Birliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek beş yıllık doğalgaz sevkiyatı anlaşmasını uzatmayacaklarını söylemiş, bu da Rus enerji devi Gazprom ile uzun vadeli sözleşmesi olan Slovakya'da endişeye yol açmıştı. Putin'in Batı'ya ve Slovakya'ya doğalgaz sağlamaya hazır olduklarını açıklamasına karşın Fico, doğalgaz geçiş anlaşmasının yıl sonunda sona ermesiyle bunun "fiilli olarak imkansız" hale geleceğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Belediyenin hesaplarına bloke konuldu, başkan ev hapsi kararı aldı!
img

Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Bir daha asla gitmem
img

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı

Son Dakika Haberleri

Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.