Rus dansçı Jamilya: Ukrayna ile festivalde olmayı isterdik, çok üzgünüm

TRABZON'da, '61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Horon Festivali'ne davetli olan Ukrayna halk dansları ekibi, ülkelerindeki savaş nedeniyle gelemedi. Festivale katılan Rusya ekibinin dans eğitmeni Starostina Jamilya, Ukrayna ekibinin gelememesine çok üzüldüklerini belirterek "Geçen yıl festivalde Ukrayna ekibi ile beraberdik. Biz onlarla yakın temastaydık. Bu festival bizim medeniyetlerimizi ve danslarımız birbirine çok yakın etmişti. Çok güzel bağlantılarımız vardı. Biz Trabzon'da onlarla olmayı çok isterdik. Onlarla görüştüm ve savaştan dolayı gelemeyeceklerini bildirdiler, çok üzgünüm" dedi.

Kentte, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği'nin desteği ile '61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla düzenlenen Uluslararası Horon Festivali sürüyor. 61 ülkeden kente gelen ekipler birbirleri ile kaynaşıyor, kendi halk oyunları danslarını sergileyip, turizm merkezlerini de ziyaret ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeni ile Ukrayna ekibi katılamazken Rusya ekibi ise kendi danslarını sergiledi.

Ukrayna'nın festivale katılamadığının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Cineviz, "Ukrayna ile Rusya arasındaki bu savaş sıkıntısı bizim Gürcistan ve Nahcivan sınır kapısındaki yaklaşık 16'ya yakın ülkemizin girişini yapamadık bu ülkeye. O ülkelerle bütün altyapı çalışmalarının yapılmasına rağmen sınırların kapalı oluşu, komşu ülkelerin birbirine karşı sınırlarını açmaması bizde büyük yankı, büyük sıkıntılar yaşattı. Biz her yıl Ukrayna'yı bu organizasyona alıyorduk. Bu yıl Rusya bizim organizasyonumuza katıldı ama Ukrayna bu organizasyonumuza katılamadı. Biz tabii ki bu duruma çok üzülüyoruz. Dünyada barış olsun, çocuklar ölmesin, insanlar el ele tutuşup horon oynasın, halay çeksin ve dünya da ülkemizin ne kadar barış öncüsü olduğunu duysun istiyoruz. Uluslararası Horon Festivali olarak horonun başkenti Trabzon'dan tüm dünyaya barış, huzur, birlik, beraberlik istiyoruz" dedi.