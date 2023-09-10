Rus-Çin Forumu "Rostki", İki Ülke Arasındaki Tatbiki İşbirliğine Dikkat Çekti

MOSKOVA, 10 Eylül (Xinhua) -- Rus-Çin forumu 'Rostki'nin ilki, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirildi. Katılımcılar forumda Çin ve Rusya arasındaki tatbiki işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

İki gün süren forumda mühendislik, ulaşım, turizm, kültür ve sağlık gibi çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin diyaloglar gerçekleştiren katılımcılar, ayrıca metal işleme, kaynak ve otomotiv endüstrisiyle ilgili sergileri ziyaret etti.

Etkinliğe 20'den fazla ülkeden 5.000'in üzerinde temsilci katıldı ve forum boyunca çeşitli kültürel etkileşim etkinlikleri ve tanıtım faaliyetleri düzenlendi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov genel kurulda yaptığı konuşmada, Rusya-Çin ekonomik ve ticari işbirliğinin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Reşetnikov, birçok Rus şirketinin Çin'den tedarikçilere yöneldiğini, onları kendi üretim zincirlerine entegre ettiğini ve aynı zamanda kendilerini de Çinli şirketlerin üretim zincirlerine entegre ettiğini, bunun da ticaretin daha da büyümesi için büyük bir potansiyel yarattığını belirtti.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov forumda yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in yerel işbirliğini yürütmek ve bölgesel ticareti güçlendirmek için daha fazla fırsata sahip olduğunu belirterek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında M12 Moskova-Kazan otoyolunun bu yılın sonuna kadar trafiğe açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.