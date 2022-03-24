Rus çıkarma gemisi, Berdyansk'ta vuruldu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Orsk adlı çıkarma gemisinin Berdyansk limanında vurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Orsk adlı çıkarma gemisinin Berdyansk limanında vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki Orsk çıkara gemisi, işgal edilen Berdyansk limanında vuruldu" denildi. Bakanlıktan paylaşılan fotoğrafta, gemide büyük çaplı yangın çıktığı görüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel