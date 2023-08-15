Rus Büyükelçi Karlov Suikastının Kilit Halkası Ayşe Söğüt Yakalandı

Ankara'da 7 yıl önce gerçekleşen Rus Büyükelçi Karlov suikastının kilit halkası olan Ayşe Söğüt, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yakalandı. Söğüt, örgüt içinde 'zümre başkanı' olarak görev yapıyordu.

Ankara'da 7 yıl önce katıldığı bir sergide FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov suikastındaki zincirin kilit halkasını oluşturan "mahrem imam" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'ün, örgüt saflarında "zümre başkanı" olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

İHA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, Ankara'da 2016 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin soruşturma neticesinde önceki gün İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yakalanan FETÖ/PDY üyesi Ayşe Söğüt'ün, örgüt içindeki hiyerarşide sözde "zümre başkanı" olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan 9 yıl hüküm verilen FETÖ mensubunun, Bylock ve Eagle isimli haberleşme programını kullandığı ve buradaki gizli yazışmalarının da deşifre dildiği öğrenildi.

İlk olarak 2018'de yakalandı

Yedi yıl önce gerçekleştirilen Karlov suikastına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ilk olarak 13 Temmuz 2018'de gözaltına alınan Söğüt'ün, FETÖ saflarında etkin görevlerde bulunduğu kaydedildi. Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY içindeki öğretmeni olduğu iddia edilen Şahin Söğüt'ün eşi olan Ayşe Söğüt'ün, terör örgütü ile iltisaklı hangi şirketlerde ne tür görevlerde bulunduğu ise henüz belirtilmedi.

"Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybederken, tetikçi Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edildi.

Tetikçinin bilgisayarında sildiği şifreli dosyalar

Suikasta ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, eylemde doğrudan ya da dolaylı bağı bulunan 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, söz konusu iddianamede tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın sözde "mahrem imam" Şahin Söğüt ile kanlı saldırıdan yaklaşık 10 gün önce görüşüp eyleme dair yerine getirmesi gereken talimatları aldığı belirlendi.

Suikast ile ilgili olarak o tarihlerde Türkiye'ye gelen güvenlik ataşesi, savcı, adli tıp uzmanları ve acil durum bakanlığı yetkililerinden oluşan Rus heyet, tetikçinin bilgisayarındaki silinen dosyaları tespit etmiş, Altıntaş'ın dizüstü bilgisayarında "Fetullah Gülen" kodlu 2 dosya, "Hizmet" ibareli 690 dosya, "Nur Cemaati" adıyla kodlanan 1 dosyanın silindiği ortaya çıkarılmıştı. - İSTANBUL